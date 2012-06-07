В Україну збираються майже півтори тисячі футбольних хуліганів

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Києві.

«Близько 1400 активних футбольних хуліганів, які висловили намір приїхати до України, зокрема, до Києва, поки що не приїхали», - говориться в повідомленні.

Як відзначили в міліції, влади тих країн, із яких уболівальники виїжджатимуть, можуть їх просто не випустити, керуючись внутрішнім законодавством.

Що стосується київських футбольних уболівальників, то впродовж певного часу співробітники правоохоронних органів спілкуються з ними, ведуть профілактичну роботу. Вболівальників-киян, тих, хто потенційно може бути агресивний, налічується близько 200, повідомили в міліції.

На питання, чи допускають в столичній міліції можливість зіткнень, у ВЗГ відповіли: "Гіпотетично така вірогідність є, але безпосередньо інформації про підготовлювані безлади у нас немає".

Київська міліція в рамках підготовки до Євро-2012 тісно співпрацює з колегами з Німеччини, Чехії, Великої Британії та інших країн.

«Інформації про кількість вболівальників-іноземців, які прибули до Києва, немає. Жодних надзвичайних подій в столиці України з гостями Євро-2012 не зафіксовано», - говориться в повідомленні.

Масове прибуття гостей чемпіонату очікується ближче до понеділка, 11 червня.