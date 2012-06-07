Стартовий матч збірної України на Євро судитимуть турки
15:31, 07 червня 2012Спорт
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Головним рефері цього матчу УЄФА призначив Джюнейта Чакира.
Джюнейт Чакир очолює бригаду суддів
Стартовий матч збірної України на Євро-2012 проти команди Швеції, який відбудеться 11 червня на НСК “Олімпійський у Києві, судитиме турецька бригада арбітрів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головним рефері цього матчу УЄФА призначив Джюнейта Чакира. Його асистентами будуть Бахаттін Дуран і Тарік Онгун.
Перший матч інших двох збірних відбіркової групи D Євро-2012 між збірними Франції та Англії 11 червня у Донецьку судитиме італійська бригада.
Рефері у полі буде Нікола Ріццолі. Йому допомагатимуть Ренато Фаверані та Андреа Стефані.
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