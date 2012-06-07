Стартовий матч збірної України на Євро судитимуть турки

Стартовий матч збірної України на Євро-2012 проти команди Швеції, який відбудеться 11 червня на НСК “Олімпійський у Києві, судитиме турецька бригада арбітрів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним рефері цього матчу УЄФА призначив Джюнейта Чакира. Його асистентами будуть Бахаттін Дуран і Тарік Онгун.

Перший матч інших двох збірних відбіркової групи D Євро-2012 між збірними Франції та Англії 11 червня у Донецьку судитиме італійська бригада.

Рефері у полі буде Нікола Ріццолі. Йому допомагатимуть Ренато Фаверані та Андреа Стефані.