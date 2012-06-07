У Єврокомісії підтвердили, що на Євро в Україну не поїдуть

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен.

“Ні Президент, ні комісари не планують відвідувати ніякі матчі в Україні”, - сказала вона.

Разом з тим, речник Єврокомісії зазначила, що на церемонію відкриття фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у Польщі 8 червня планує прибути комісар ЄС з питань фінансових програм та бюджету Януш Левандовські.

“Комісар Андрулла Вассіліу (відповідальна за питання спорту – УНІАН) також відвідає один із матчів. Я не можу поки сказати, який саме”, - зауважила речник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, у травні Єврокомісія заявила, що у нинішніх внутрішньополітичних умовах не вважає за можливе відвідувати матчі Євро-2012 в Україні. Ця заява була викликана справами проти колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та ряду колишніх урядовців, а також умовами їхнього утримання в ув’язненні.