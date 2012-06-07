Київ підготував для вболівальників Євро 3800 лікарняних ліжок

Надання невідкладної медичної допомоги вболівальникам Чемпіонату Європи 2012 року з футболу під час проведення турніру здійснюватиметься Олександрівською клінічною лікарнею Києва, а також іншими спеціалізованими медичними закладами міста. Зокрема, Київською міською клінічною лікарнею № 12, Київською міською клінічною лікарнею № 17, Головним військово-медичним клінічним ордена Червоної Зірки центром «Головний військовий клінічний госпіталь», Клінічною лікарнею «Феофанія», клінікою «Борис» та 15 резервними лікарнями міста (спеціалізовані та другої черги). Як повідомляє прес-служба КМДА, загальна кількість ліжок становить майже 3800 одиниць.

Як повідомляють у Головному управлінні охорони здоров’я КМДА, ці заклади готові прийняти пацієнтів та надавати їм необхідну медичну допомогу.

Екстрена медична допомога гостям, учасникам та вболівальникам Чемпіонату, які перебуватимуть у Києві, в тому числі в офіційній фан-зоні, на стадіоні НСК «Олімпійський» та на території, прилеглій до стадіону, надаватиметься бригадами швидкої медичної допомоги. Служба крові міста представлена Київським міським центром крові (вул. М. Берлинського, 12) і 15 відділеннями трансфузіології в лікувально-профілактичних закладах міста, головним завданням якої є екстрене забезпечення хворих компонентами та препаратами донорської крові.

Стоматологічна допомога буде надаватися структурними підрозділами КП «Київська міська стоматологічна поліклініка», розташована на вул. М. Пимоненка, 10-А.

Водночас, як повідомляють у профільному управлінні, в Олександрівській клінічній лікарні продовжується поетапна реконструкція приміщень, яка не пов’язана із планом підготовки закладу до роботи під час Чемпіонату. Ці роботи не вплинуть на надання кваліфікованої медичної допомоги вболівальникам. Так, уже завершено реконструкцію Інфекційного корпусу. Відбуваються роботи з капремонту Кардіологічного корпусу лікарні. На черзі – роботи з реконструкції блоку допоміжних споруд (у тому числі харчоблоку). Зазначені ремонтні та будівельні роботи здійснюються у відповідності до запланованих графіків реконструкції з дотриманням вимог та правил техніки безпеки, що ніяким чином не заважатиме наданню медичної допомоги пацієнтам лікарні.

До відкриття ж Чемпіонату завершать асфальтування під’їзних шляхів до корпусів лікарні, а на її території встановлять інформаційні таблички та вказівники.

У всіх лікувально-профілактичних закладах, що залучені до медичного забезпечення Чемпіонату достатньо фахового медичного персоналу, відповідного обладнання та організаційного досвіду для надання своєчасної медичної допомоги в тому числі іноземним гостям столиці.

Крім іншого у лікарнях, що надаватимуть меддопомогу уболівальникам, укладені угоди та відпрацьовано алгоритм роботи із страховими компаніями, встановлено банкомати, платіжні термінали та влаштовано бездротовий доступ до інтернету на основі технології WI-FI.