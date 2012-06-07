Янукович задоволений іміджем України перед Євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«Підготовка до Євро, м’яко кажучи, була не дуже простою», - зауважив Президент.

Він висловив задоволення, що, незважаючи на труднощі, Україні вдалось подолати відставання від графіків виконання робіт і своєчасно побудувати всю необхідну інфраструктуру, включаючи стадіони та аеропорти.

«Ця інфраструктура буде створювати можливості для подальшого розвитку країни і слугуватиме наступним поколінням», - сказав Президент.

На його переконання, не менш важливим є те, що Україна працювала на свій імідж, продемонструвавши здатність виконувати складні завдання.