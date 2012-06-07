Янукович задоволений іміджем України перед Євро
12:37, 07 червня 2012Спорт
743
Президент України Віктор Янукович вважає, що досвід, який Україна отримала під час підготовки до фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, матиме величезне значення для подальшого розвитку країни.
Янукович каже, що підготовка до Євро була непростою
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
«Підготовка до Євро, м’яко кажучи, була не дуже простою», - зауважив Президент.
Він висловив задоволення, що, незважаючи на труднощі, Україні вдалось подолати відставання від графіків виконання робіт і своєчасно побудувати всю необхідну інфраструктуру, включаючи стадіони та аеропорти.
«Ця інфраструктура буде створювати можливості для подальшого розвитку країни і слугуватиме наступним поколінням», - сказав Президент.
На його переконання, не менш важливим є те, що Україна працювала на свій імідж, продемонструвавши здатність виконувати складні завдання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter