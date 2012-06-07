Усі збірні-учасниці Євро-2012 уже висадились в Україні і Польщі
Усі 16 команд-учасниць Євро-2012, який офіційно відкриється 8 червня матчем у Варшаві, прибули до місць свого перебування у Польщі та Україні.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар UEFA Polska Юліуш Глуський.
Польське інформагентство РАР повідомляє, що остання команда-учасниця Євро-2012 - збірна Англії - прибула до Кракова вчора ввечері.
В Україну 6 червня прибули збірні Швеції - у Київ, і Франції - у Донецьк.
За даними польських ЗМІ, перші команди приїхали до Польщі у вівторок і частина вже встигли провести відкриті тренування для вболівальників.
Як повідомляв УНІАН, 13 із 16 команд обрали місцем свого перебування на час турніру Польщу. 4 команди зупинилися у Варшаві, по 3 - у Кракові і Гданську, і ще 3 - біля Вроцлава, Познаня і в районі Колобжега.
Серед усіх команд найдорожче за готель і тренувальну базу заплатять португальці, росіяни та поляки - від 30 до 25 тисяч євро за добу. Найменше - збірні Хорватії, Данії та чинного чемпіона Європи з футболу Іспанії - від 8 до 5 тисяч євро.