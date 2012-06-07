Таксі накручують ціни до Євро
08:17, 07 червня 2012Спорт
900
У Києві різко підскочили тарифи на проїзд в таксі.
| У Києві таксі подорожчало на 12-15 гривень
Як повідомляє газета "Сегодня",поїздки стали обходитися на 12-15 грн. дорожче.
«Ще два тижні тому їздила від пл. Космонавтів до вул. Малиновського, 3 за 44 грн, тепер тариф - 58 грн », - розповіла виданню киянка Віталія Б.
Фахівці кажуть, що підняли ціни лише нелегали.
«Легальні служби таксі працюють за старими тарифами, а от нелегали, яких близько 95% від загальної кількості служб, дійсно підвищили тарифи. Стрибок пов`язаний з бажанням колл-центрів заробити на відсотках від перевезень під час Євро, але ніяк не з витратами на легалізацію цього бізнесу», - сказав глава Української таксомоторної асоціації і член комісії КМДА щодо врегулювання ринку таксі Києва Анатолій Галазюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter