Таксі накручують ціни до Євро

Як повідомляє газета "Сегодня",поїздки стали обходитися на 12-15 грн. дорожче.

«Ще два тижні тому їздила від пл. Космонавтів до вул. Малиновського, 3 за 44 грн, тепер тариф - 58 грн », - розповіла виданню киянка Віталія Б.

Фахівці кажуть, що підняли ціни лише нелегали.

«Легальні служби таксі працюють за старими тарифами, а от нелегали, яких близько 95% від загальної кількості служб, дійсно підвищили тарифи. Стрибок пов`язаний з бажанням колл-центрів заробити на відсотках від перевезень під час Євро, але ніяк не з витратами на легалізацію цього бізнесу», - сказав глава Української таксомоторної асоціації і член комісії КМДА щодо врегулювання ринку таксі Києва Анатолій Галазюк.