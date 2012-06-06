У київську фан-зону Євро-2012 не пустять на ковзанах і зі свічками

Про це повідомляється на офіційному сайті Шевченківської районної держадміністрації в Києві.

Так, до переліку включено 19 предметів. Крім загальноприйнятих (зброя, наркотики, великі сумки, рюкзаки, пакунки тощо), фанам заборонено вносити на територію фан-зони прапори на древках довжиною більш ніж 1 метр та з діаметром древка більше 1 сантиметру, мотоциклетні й інші види шоломів, парасольки у вигляді тростини, будь-які лікарські засоби, пігулки, шприци, прапори, плакати, тканини розміром завдовжки більш ніж 2 метри та шириною більше 1,5 метри.

До переліку заборонених предметів включені також будь-які рекламні матеріали, велосипеди, роликові ковзани, рідини в будь-якій тарі, будь-які політичні агітаційні матеріали, професійні фотокамери та відеокамери, усі види аерозолів, гучномовні прилади, свічки.

На території фан-зони будуть визначені: територія для спонсорів, VIP-зона зі своєю інфраструктурою та окремим входом і під'їздом, офіційний магазин УЄФА Євро-2012, місця для закладів громадського харчування, медіа-центр, пункти медичної допомоги, приміщення служби безпеки, санітарно-технічні зони, а також територія для осіб з обмеженими можливостями.

Біля кожного офіційного входу у фан-зону на окремій, забезпеченій відеонаглядом і огородженій парканом території, будуть створені камери зберігання. На вході до камер зберігання будуть встановлені перегородки, через які прийматимуться речі на зберігання. Обслуговуючий персонал буде складатись зі стюардів фан-зони.

Охорона фан-зони та прилеглої до неї території буде здійснюватись цілодобово.