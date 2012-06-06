Платіні думає, що Україна зробила крок вперед на 30 років

Як передає кореспондент УНІАН, М.Платіні на прес-конференції на Національному стадіоні висловив думку, що українська та польська влада спочатку не до кінця усвідомлювала, наскільки великим викликом є організація такого заходу, котрий вимагає також значних капіталовкладень.

Він зауважив, що UEFA простіше було б організувати чемпіонат, наприклад, в Італії та Франції, де вже була готова інфраструктура, яку полякам з українцям довелося будувати практично з нуля.

Водночас М.Платіні відзначив, що завдяки підготовці до турніру Україна та Польща змогли значно пришвидшити реалізацію низки важливих для держави проектів. “Завдяки Євро-2012 Україна зробила крок вперед на 30 років”, - заявив М.Платіні, зауваживши, що Польщі, яка входить до Європейського Союзу, було легше готуватися до турніру.

“Але я дуже задоволений підготовкою до турніру і хочу подякувати за це обом країнам. Думаю, що все організовано на високому рівні”, - відзначив він.

“Це буде прекрасною подією в історії цих країн”, - додав М.Платіні.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організовувати Євро-2012 у квітні 2007 року.

Довідка УНІАН. Представники польської та української влади неодноразово заявляли, що організація Євро-2012 слугуватиме важливим імпульсом для розвитку національних економік, зокрема, для залучення іноземних інвестицій та розвитку туризму. Водночас низка експертів називають невиправданими такі величезні видатки на організацію турніру, прогнозуючи фінансові збитки від проведення цього заходу.