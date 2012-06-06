Шведи вимагають терміново привести в порядок кемпінг на Трухановому

Про це йдеться в листі директор компанії Nikes.com Нікласа Халберга до начальника КП "Плесо", пише "Українська правда".

Директор компанії, яка уклала угоду з КП "Плесо" на облаштування кемпінгу на Трухановому острові занепокоєний тим, що за два дні до поселення шведських фанів кемпінг зовсім неготовий.

"Будь ласка виправте все якнайшвидше, і коли я приїду 7 червня, я б хотів провести повну інспекцію наметового містечка", написав Халберг у листі.

Зауваження у нього викликали душові, електрика, розпланування території та траншеї по всьому острову.

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Водночас Санстанція Києва не рекомендує розміщувати фанів на Трухановому острові, оскільки тамтешні умови не відповідають санітарним нормам.

Про це повідомив депутат Київради від партії "Удар" Олексій Давиденко.

"Я щойно розмовляв з головним санлікарем Ярославом Ортиновським. Він розповів, що каналізації на острові нема, аналізи води, яку вони брали зі свердловини, дуже погані. Нові аналізи фахівці СЕС вже провести не встигають. Електрики досі нема. СЕС не дала дозволу використовувати туалети та військовий намет, який "відрекомендували" як санчастину", - сказав Давиденко.

Він додав, що до всього територія кемпінгу не пройшла обробку від гризунів та кліщів.

"Словом, у СЕС сказали, що ні за яких умов не можуть дати дозволу на відкриття та експлуатацію наметового містечка на Трухановому острові", - підсумував Давиденко.

Як розповів один з робітників, що облаштовують фан-зону, вона досі не готова когось приймати.

"Як там люди житимуть, я не знаю. Що там готове? Та нічого не готове. Керівників дуже багато, а робітники все одно займаються, хто чим", - розповів Володимир.

За його словами, робітники, котрі з гастрарбайтерів, живуть у жахливих умовах, працюють на різних ділянках, але централізованого керівництва немає.

"Складається враження, що ніхто ні за що не відповідає, тому і робота стоїть. Але найгірше те, що на зеленому острові багато дерев зрубали. А ще сміття – увесь бруд, починаючи від папірців і скла до целофанових пакетів – усе закопують просто на острові. Ми виривали яму і все закопували туди", - розповів Володимир.