Попов: Чистота в місті має бути ідеальною

Як повідомляє прес-служба КМДА , про їхню максимальну мобілізацію заявив сьогодні голова КМДА Олександр Попов під час розширеної наради Київської міської держадміністрації з питань готовності до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

«Під час проведення Євро-2012 нам потрібно посилити чергування і служб «Київенерго», і «Київводоканалу» для того, щоб ми негайно реагували на всі можливі негативні ситуації. Аби забезпечити нормальну життєдіяльність міста і комфортні умови для наших гостей я також доручаю відпрацювати з районними КП УЗН оперативну взаємодію на випадок екстрених ситуацій. Ми повинні бути готовими до всього і не допустити, щоб кияни відчували якісь незручності», – сказав під час наради Олександр Попов.

Також, голова КМДА наголосив, що особисто контролюватиме якість прибирання та благоустрою міста, а також вимагатиме від усіх служб зразкової якості роботи. Головному управлінню контролю за благоустроєм голова КМДА доручив щодня до 8-ї ранку перевіряти виконання цих робіт і звітувати йому особисто.

«Чистота в місті повинна бути ідеальною. Ми йдемо на іспит і повинні скласти його на «відмінно». Це потрібно не тільки нам з вами. Це потрібно Києву, киянам, Україні. Тому важлива максимальна мобілізація усіх служб без винятку», – підкреслив Олександр Попов.