Меркель може навідати збірну Німеччини на Євро, але в Польщі

Про це повідомив прес-секретар польського уряду Павел Грась в ефірі TVP Info у середу.

«Про приїзд А.Меркель ми мало що знаємо, хоча маємо сигнали, що, можливо, появиться навіть перед матчем, аби відвідати свою збірну», - сказав він.

Прес-секретар сказав, що інформація про приїзд закордонних лідерів з’являтиметься ближче до проведення матчів, зауваживши, що, за даними польської сторони, до Гданська на матч збірної Іспанії та Італії може приїхати глава іспанського уряду.

П.Грась повідомив, що на матчі-відкритті чемпіонату 8 червня планує бути присутнім прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, котрий, "швидше за все", буде знаходитися в тій самій ложі, що і глава польської держави Броніслав Коморовський.

"Треба пам'ятати, що на час турніру стадіонами керує UEFA, котра ухвалюватиме остаточне рішення, але не думаю, що не вистачить місця для Президента та глави уряду", - сказав він.

Прес-секретар зауважив, що Президент Росії Володимир Путін та глава російського уряду Дмитро Медведєв, швидше за все, не приїдуть до Польщі на матч російської та польської збірних 12 червня, через те, що того ж дня відзначається День Росії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня прем'єр-міністр Польщі, яка співорганізовує чемпіонат з Україною, Д.Туск заявив, що переконав А.Меркель не бойкотувати матчі турніру в українських містах через справу екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

На початку травня до такого бойкоту закликали політики з низки держав - найбільше з яких було з Німеччини - які називають справу проти засудженої до семи років тюрми за газовий контракт з Росією Ю.Тимошенко "політично вмотивованою" та домагаються звільнення екс-прем'єрки.

Збірна Німеччини, яка під час Євро-2012 базуватиметься у польському Гданську, перші три матчі групової фази чемпіонату зіграє в українських Львові та Харкові з 9 по 17 червня.