Визначились судді на перші матчі Євро

Стартовий матч чемпіонату 8 червня на «Народовому» стадіоні у Варшаві між збірними Польщі та Греції довірено судити іспанському рефері Карлосу Веласко Карбальо, пише Україна-2012.

Інші команди групи А - збірні Росії та Чехії розсудить англієць Ховард Вебб.

У групі B зустріч між Німеччиною і Португалією, яка пройде 9 червня у Львові, довірено обслуговувати французу Стефану Ланнуа. На зустрічі між Голландією і Данією в Харкові, в свою чергу, працюватиме словенець Дамір Скоміна.

Нагадаємо, на матчах Євро-2012 будуть працювати бригади арбітрів з семи чоловік. Один - у полі, двоє - помічники на лініях, двоє - за воротами, а також двоє резервних - для головного рефері та помічників на лінії.