За два дні до Євро: в Україну уже приїхали більше 200 вболівальників

Спільний контроль під час проведення Євро-2012 здійснюватиметься на території Польщі, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Він діятиме в 7 автомобільних та одному залізничному пунктах пропуску. Зокрема, почав функціонувати й пункт пропуску «Угринів-Долгобичів». У автомобільних пунктах пропуску здійснюється принцип однієї зупинки та створено єврокоридори.

В Україну почали прибувати й перші вболівальники з Нідерландів, Німеччини, Південної Африки, Швеції, Польщі та Російської Федерації, а також волонтери УЄФА. Наразі кордон перетнули більш як 200 вболівальників.

Також сьогодні очікується прибуття збірних команд Швеції та Франції. Активно перетинають кордон і представники УЄФА із забезпечення проведення футбольного чемпіонату, а також представники мас-медіа, які будуть здійснювати висвітлення прямих трансляцій футбольних матчів Євро-2012.

Під егідою Європейської агенції з охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу FRONTEX розпочалася спільна операція «Eurocup 2012». Під час операції 10 офіцерів FRONTEX перебуватимуть в Донецьку, Харкові, Львові та Борисполі, а представники Держприкордонслужби перебуватимуть в аеропортах Нідерландів, Швеції, Португалії, Чехії та Іспанії.