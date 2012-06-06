Українська збірна за перемогу на Євро отримає більше, ніж поляки і німці разом

Про це повідомив президент федерації футболу України Григорій Суркіс, пише Україна-2012.

«У порівнянні з преміальними інших збірних, що беруть участь в чемпіонаті Європи, у нас фінансовий стимул ліпший. За перемогу в кожному матчі на груповому етапі команда отримає 500 тисяч, за нічию - 250 тисяч. За вихід з групи національна команда отримає два мільйони євро. Стільки ж - за вихід до півфіналу. За вихід у фінал – 3 мільйони, за перемогу в ньому - 4,5 мільйона євро», - сказав Суркіс.

Таким чином, максимальна сума, яку може заробити українська збірна, становить 12,5 мільйона євро. Для цього потрібно перемогти в усіх іграх. У разі двох перемог на груповому етапі, що напевно забезпечить команді вихід до плей-офф, і далі аж до фіналу, сума преміальних становитиме 12 мільйонів.

Для порівняння, збірна Німеччини у разі перемоги на Євро-2012 отримає в цілому 7 мільйонів євро, а польська команда - трохи менше чотирьох мільйонів.

Нагадаємо, за кожну перемогу на груповому етапі УЄФА платитиме національним федераціям по мільйону євро, за кожну нічию - 500 тисяч. Чвертьфіналісти розбагатіють на 2 мільйони кожен, півфіналісти - на 3, фіналісти - на 4,5. Чемпіон же Європи додатково отримає 7,5 мільйона євро. Загальний заробіток переможця може скласти 23,5 мільйона.