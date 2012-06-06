Одразу десятеро гравців збірної України з футболу отруїлися

Про це заявив головний тренер збірної України Олег Блохін після останнього перед стартом Євро-2012 контрольного поєдинку проти команди Туреччини, який його підопічні програли з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«Почну з того, що ми недорахувалися напередодні цього матчу одразу десятьох виконавців. Тож зрозуміло, що відчувалися труднощі зі складом. З іншого боку, ми отримали змогу перевірити у справі інших футболістів», – сказав О.Блохін.

«Однак найголовніше не рахунок, а те, що одні показали пристойний рівень гри, решта ж до нього не дотягувала. А взагалі робити якісь глобальні висновки складно, коли не можеш розраховувати одразу на таку кількість виконавців. Я не знаю причин отруєння. Однак у моїй практиці таке трапляється вперше, щоб одразу занедужало стільки підопічних», – заявив головний тренер української збірної.

Як пише Football.ua, серед тих, хто отруївся, такі ключові виконавці, як Тарас Михалик, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, а один з лідерів команди Анатолій Тимощук взагалі у день матчу проти турків лежав під крапельницею.

Як відомо, свій перший матч на Євро-2012 українська команда зіграє проти збірної Швеції у Києві вже 11 червня.