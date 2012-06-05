Список VIP-гостей матчу-відкриття Євро-2012 тримають у таємниці

Союз європейських футбольних федерацій (UEFA) оприлюднить список VIP-гостей урочистого відкриття чемпіонату Європи з футболу, котрий відкривається грою збірних Польщі та Греції в найближчу п'ятницю, в день проведення цього матчу.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила представник компанії UEFA Polska Ева Прокопяк, відзначивши, що організація не надає інформації про запрошених гостей.

"Списки VIP-гостей будуть публікуватися у дні матчів", - сказала вона.

Співрозмовник агентства повідомила, що запрошення для найважливіших осіб для участі у матчі-відкритті направив президент UEFA Мішель Платіні.

Е.Прокопяк не уточнила, скільки людей може вмістити головна VIP-ложа на Національному стадіоні у Варшаві, де відбудеться матч-відкриття та в якій перебуватиме М.Платіні із запрошеними гостями.

Вона зауважила, що насправді на стадіоні буде кілька VIP-лож, частиною з яких зможуть користуватися люди, які раніше викупили відповідні корпоративні пакети.

За даними оператора Національного стадіону державної компанії NCS, усі "віпівські" ложі на арені зможуть вмістити 800 осіб.

Представник прес-служби Президента Польщі не уточнив кореспонденту УНІАН, хто, крім Президента Польщі Броніслава Коморовського та Президента України Віктора Януковича, братиме участь в урочистому відкритті Євро-2012.

Співрозмовник агентства зауважив, що представники польської влади також мали можливість запрошувати VIP-гостей, але не надав інформації, хто є серед запрошених.

Як повідомляв УНІАН, матчі Євро-2012 відбуватимуться у чотирьох польських та чотирьох українських містах з 8 червня по 1 липня цього року.