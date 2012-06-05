Платіні відкрив трансляційний центр Євро-2012

18:54, 05 червня 2012
Спорт
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Президент УЄФА Мішель Платіні сьогодні у Варшаві взяв участь в урочистому відкритті міжнародного трансляційного центру, з якого буде передаватися телевізійний сигнал з усіх матчів Чемпіонату Європи з футболу.

Мішель Платіні

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, М.Платіні у короткій промові відзначив важливість телебачення для футболу.

Присутня на церемонії міністр спорту Польщі Йоанна Муха сказала, що телетрансляції дозволять побачити мільйонам глядачів результати п'ятирічної роботи поляків та українців з підготовки до футбольного турніру.

За даними УЄФА, матчі Євро-2012 зможуть переглянути близько 150 млн глядачів з 200 країн світу.

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