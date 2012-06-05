Платіні відкрив трансляційний центр Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, М.Платіні у короткій промові відзначив важливість телебачення для футболу.

Присутня на церемонії міністр спорту Польщі Йоанна Муха сказала, що телетрансляції дозволять побачити мільйонам глядачів результати п'ятирічної роботи поляків та українців з підготовки до футбольного турніру.

За даними УЄФА, матчі Євро-2012 зможуть переглянути близько 150 млн глядачів з 200 країн світу.