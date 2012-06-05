На фінал Євро-2012 є ще вільні квитки

16:36, 05 червня 2012
Спорт
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Близько 10 тисяч квитків на матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в Україні залишаються непроданими.  

Квитки

Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на УЄФА.

Агентство відзначає, що, серед іншого, є вільні квитки як на фінальний матч, що відбудеться у Києві 1 липня, так і на матч між збірними Англії та Франції, який має відбутися у Донецьку вже в понеділок, 11 червня.

Загальна кількість квитків на 31 матч Євро-2012 становила 1,4 млн.

 

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