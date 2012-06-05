Патріарх Філарет вважає, що не можна молитися Спасителю з м’ячем

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП, про це він заявив під час прес-конференції в Луцьку, відповідаючи на запитання журналістів.

Зокрема, Патріарха Філарета запитували, що до цьогорічної першості Європи з футболу створено спеціальний образ: на ньому Спаситель тримає футбольного м’яча, а Діва Марія вказує на футбольне поле. Журналістів цікавило, чи правомірне написання такої ікони і як узагалі треба ставитись до цього чемпіонату православним?

У відповідь на це глава УПЦ КП зазначив, що апостол Павло порівнював духовний подвиг християнина зі змаганням, тож і футбол як вид спорту в здоровому вигляді Церква благословляє. Однак футбольний фанатизм подібний до божевілля, це гріховна пристрасть, і в такому вигляді футбол Церквою не підтримується. «Христа з тим божевіллям поєднувати не треба... Не можна молиться до такої ікони», - наголосив Філарет.

Також Патріарха запитували про «ікону» із зображенням Сталіна, написану в Росії. На це Філарет відповів, що ані в Україні, ані в Росії не причислять Сталіна до лику святих, адже в усьому світі знають, що це кривавий тиран. За його словами, якщо таке станеться, то святі угодники «повстануть проти цього».