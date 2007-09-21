Велотрек «Авангард» - більше не історична пам`ятка

Столичний велотрек «Авангард» виведено з переліку охоронних об’єктів. Про це зазначається в інформації заступника голови Київської міської держадміністрації Віталія ЖУРАВСЬКОГО, текст якої передано УНІАН.

«Довгий час ми не могли вирішити питання реконструкції єдиного в Києві велотреку через те, що він значився в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Однак наразі, відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України, він виключений із реєстру”, - повідомив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За його словами, зараз столична влада може приступити до початку реконструкції цього об’єкту, і відповідний проект розглядається в КМДА.

В.ЖУРАВСЬКИЙ поінформував, що реконструкція передбачає підняття полотна велотреку на палях, що допоможе попередити його руйнування через просідання грунтів. Планується оновлення адміністративного комплексу, облаштування боксів для зберігання велосипедів та іншого інвентарю тощо. Крім того, за його словами, в рамках реконструкції буде побудована дитячо-юнацька спортивна школа, в якій займатимуться велоспортом 110 вихованців.

Довідка УНІАН. Велотрек "Авангард" побудований в 1913 році. З моменту спорудження він пережив декілька реставрацій. Остання реставрація, проведена в 1991 році, вивела його в ряд кращих велотреків Європи. Його параметри відповідають олімпійським. Унікальність такого роду споруди полягає у великій складності обчислення необхідних параметрів (довжина доріжки, кут максимального нахилу і т.п.) і подальшої реалізації проекту. Завдяки своїй багатій спортивній історії велотрек в 1998 році оголошений пам`ятником історії і архітектури.

20 вересня представники громадськості заявили про те, що забудовник хоче зруйнувати пам’ятку історії та архітектури – велотрек “Авангард”.

“Суть така – забудовники хочуть прибрати трек під виглядом реконструкції. Але ніякої реконструкції не буде. Буде паркінг, а потім, за дивним збігом обставин, у забудовника закінчаться інвестиції”, - припустив Є.НІКОЛАЄВ.

Як повідомлялося на прес-конференції, зараз кияни разом з тренерами і спортсменами мають намір все ж таки відстояти велотрек. Вони підкреслили, що будівельні роботи на його території заборонені, оскільки це охоронний об`єкт, але у них є інформація, що зараз в Київській міській державній адміністрації розглядається питання про зміну його статусу.

З проханням втрутитися в ситуацію, захистити велотрек “Авангард” від забудовників були направлені звернення до Президента України, прем`єр-міністрові, у всі профільні міністерства і відомства, у всі партії.