Морські порти РФ повинні развиватися з урахуванням інтересів ВМФ

Виконуючий обов`язки першого віце-прем`єра російського уряду Сергій Іванов вважає за необхідне розвивати морські порти РФ з урахуванням інтересів Військово-морського флоту (ВМФ). З такою заявою він виступив на засіданні уряду.

"Необхідно розвивати порти, які повинні враховувати інтереси ВМФ, водночас не дублюючи бюджетні витрати", - наголосив С.Іванов. "Потрібно розвивати порти як одиницю, яка може вирішувати подвійні завдання", - пояснив в.о.першого віце-прем`єра. С.Іванов додав, що, на його думку, сусідування об`єктів ВМФ з терміналами, які займаються відвантаженням товарів цивільного призначення, - нормальне явище.

Як приклади таких портів він назвав Балтійськ і Новоросійськ.

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