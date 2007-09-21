Результати матчів Кубка УЄФА

00:33, 21 вересня 2007
Спорт
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Тепер чекаємо 4 жовтня

Закінчилися матчі першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА:

Мітьюленд - Локомотив 1:3

Сараєво - Базель 1:2

Аріс - Сарагоса 1:0

Динамо (Бухарест) - Ельфсборг 1:2

Сошо - Паніоніос 0:2

Бранн - Брюгге 0:1

Баварія - Белененсеш 1:0

Хаммарбю - Брага 2:1

Млада - Палермо 0:1

Динамо (Загреб) - Аякс 0:1

Літекс - Гамбург 0:1

Ланс - Копенгаген 1:1

Спартак (Москва) - Хекен 5:0

Ларісса - Блекберн 2:0

Зеніт - Стандард 3:0

Байєр - Лейрія 3:1

Тампере Юнайтед - Бордо 2:3

Гроцлін - Црвена Звезда 0:1

АЕК - Зальцбург 3:0

Артмедіа - Панатінаїкос 1:2

Спарта - Оденсе 0:0

Емполі - Цюріх 2:1

Андерлехт - Рапід (Відень) 1:1

Пасуш - Алкмаар 0:1

Вільяреал - БАТЕ 4:1

Сьон - Галатасарай 3:2

Атлетіко - Ерджіеспор 4:0

Хетафе - Твенте 1:0

Гронінген - Фіорентина 1:1

Работнічки - Болтон 1:1

Нюрнберг - Рапід (Бухарест) 0:0

Евертон - Металіст 1:1

Тоттенхем - Анортосіс 6:1

Аустрія (Відень) - Волеренга 2:0

Хапоель (Тель-Авів) - АІК 0:0

Локомотив (Софія) - Ренн 1:3

Абердін - Дніпро 0:0

Херенвєєн - Хельсинборг 5:3

Тулуза - ЦСКА (Софія) 0:0

Сампдорія - Ольборг 2:2

У відповідь матчі - 4 жовтня.

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