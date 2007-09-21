Результати матчів Кубка УЄФА

Тепер чекаємо 4 жовтня

Закінчилися матчі першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА: Мітьюленд - Локомотив 1:3 Сараєво - Базель 1:2 Аріс - Сарагоса 1:0 Динамо (Бухарест) - Ельфсборг 1:2 Сошо - Паніоніос 0:2 Бранн - Брюгге 0:1 Баварія - Белененсеш 1:0 Хаммарбю - Брага 2:1 Млада - Палермо 0:1 Динамо (Загреб) - Аякс 0:1 Літекс - Гамбург 0:1 Ланс - Копенгаген 1:1 Спартак (Москва) - Хекен 5:0 Ларісса - Блекберн 2:0 Зеніт - Стандард 3:0 Байєр - Лейрія 3:1 Тампере Юнайтед - Бордо 2:3 Гроцлін - Црвена Звезда 0:1 АЕК - Зальцбург 3:0 Артмедіа - Панатінаїкос 1:2 Спарта - Оденсе 0:0 Емполі - Цюріх 2:1 Андерлехт - Рапід (Відень) 1:1 Пасуш - Алкмаар 0:1 Вільяреал - БАТЕ 4:1 Сьон - Галатасарай 3:2 Атлетіко - Ерджіеспор 4:0 Хетафе - Твенте 1:0 Гронінген - Фіорентина 1:1 Работнічки - Болтон 1:1 Нюрнберг - Рапід (Бухарест) 0:0 Евертон - Металіст 1:1 Тоттенхем - Анортосіс 6:1 Аустрія (Відень) - Волеренга 2:0 Хапоель (Тель-Авів) - АІК 0:0 Локомотив (Софія) - Ренн 1:3 Абердін - Дніпро 0:0 Херенвєєн - Хельсинборг 5:3 Тулуза - ЦСКА (Софія) 0:0 Сампдорія - Ольборг 2:2 У відповідь матчі - 4 жовтня.

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