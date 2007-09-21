Результати матчів Кубка УЄФА
Тепер чекаємо 4 жовтня
Закінчилися матчі першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА:
Мітьюленд - Локомотив 1:3
Сараєво - Базель 1:2
Аріс - Сарагоса 1:0
Динамо (Бухарест) - Ельфсборг 1:2
Сошо - Паніоніос 0:2
Бранн - Брюгге 0:1
Баварія - Белененсеш 1:0
Хаммарбю - Брага 2:1
Млада - Палермо 0:1
Динамо (Загреб) - Аякс 0:1
Літекс - Гамбург 0:1
Ланс - Копенгаген 1:1
Спартак (Москва) - Хекен 5:0
Ларісса - Блекберн 2:0
Зеніт - Стандард 3:0
Байєр - Лейрія 3:1
Тампере Юнайтед - Бордо 2:3
Гроцлін - Црвена Звезда 0:1
АЕК - Зальцбург 3:0
Артмедіа - Панатінаїкос 1:2
Спарта - Оденсе 0:0
Емполі - Цюріх 2:1
Андерлехт - Рапід (Відень) 1:1
Пасуш - Алкмаар 0:1
Вільяреал - БАТЕ 4:1
Сьон - Галатасарай 3:2
Атлетіко - Ерджіеспор 4:0
Хетафе - Твенте 1:0
Гронінген - Фіорентина 1:1
Работнічки - Болтон 1:1
Нюрнберг - Рапід (Бухарест) 0:0
Евертон - Металіст 1:1
Тоттенхем - Анортосіс 6:1
Аустрія (Відень) - Волеренга 2:0
Хапоель (Тель-Авів) - АІК 0:0
Локомотив (Софія) - Ренн 1:3
Абердін - Дніпро 0:0
Херенвєєн - Хельсинборг 5:3
Тулуза - ЦСКА (Софія) 0:0
Сампдорія - Ольборг 2:2
У відповідь матчі - 4 жовтня.