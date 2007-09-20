Головним тренером київського Динамо призначений Йожеф Сабо

Сьогодні головний тренер ФК Динамо Київ Анатолій Дем’яненко звернувся до президента клубу Ігоря Суркіса з заявою про відставку. Відставку було прийнято.

Головним тренером ФК Динамо Київ Ігор Суркіс призначив Йожефа Сабо.

По коментар www.fcdynamo.kiev.ua звернувся спочатку до президента ФК Динамо Київ Ігоря Суркіса :

- Я з розумінням поставився до прохання Анатолія Васильовича. Рішення далося йому нелегко. Але він зміг мене переконати, що воно – результат реальної оцінки своїх можливостей і він робить це, керуючись перш за все інтересами рідного клубу, якому віддав стільки років. Я щиро вдячний Анатолію Васильовичу за все, що він зміг зробити для клубу протягом двох сезонів, а це, як відомо – два національні Кубки і Суперкубки, титул чемпіона України і дві успішні кваліфікації в Лізі чемпіонів. Хочу наголосити: Дем`яненко залишається динамівцем, і його досвід нам ще стане в нагоді.

Відсьогодні головним тренером я призначив Йожефа Сабо. Представляти його – професіонала високої проби - немає потреби. Його вміння знайти правильні виходи з кризової ситуації ми всі добре знаємо і пам`ятаємо. Вірю, що в нього все вийде і тепер.

…а потім - до нового головного тренера "Динамо" Йожефа Сабо:

- У нас відбулася з Ігорем Михайловичем розмова. Зійшлися на тому, що команді, яка має потужний потенціал, потрібні свіжі ідеї і, головне, згуртованість, розуміння спільності цілей і відповідальності перед своїми болільниками. Попри вчорашню поразку від «Роми», завдання в Лізі чемпіонів для «Динамо» залишається тим самим - вихід з групи до плей-офф. Отже працюватимемо.