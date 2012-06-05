Меркель ще у роздумах, чи їхати на Євро

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на DPA.

За даними польського інформагентства, інші члени німецького уряду на сьогодні також не мають "конкретних планів", пов`язаних з Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переконав А.Меркель не бойкотувати матчі турніру в українських містах через ситуацію з екс-прем’єр-міністром України Юлії Тимошенко.

Збірна Німеччини перші три матчі зіграє у Львові 9, 13 та 17 червня.