Меркель ще у роздумах, чи їхати на Євро
08:43, 05 червня 2012Спорт
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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель ще не вирішила, чи приїде на матчі Євро-2012, які розпочинаються грою збірних Польщі та Греції 8 червня у Варшаві.
|"Конкретних планів" Ангела Меркель на Євро не має
За даними польського інформагентства, інші члени німецького уряду на сьогодні також не мають "конкретних планів", пов`язаних з Євро-2012.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що переконав А.Меркель не бойкотувати матчі турніру в українських містах через ситуацію з екс-прем’єр-міністром України Юлії Тимошенко.
Збірна Німеччини перші три матчі зіграє у Львові 9, 13 та 17 червня.
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