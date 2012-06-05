Уболівальники Євро-2012 в Польщі зможуть носити символіку СРСР

Про це сказав в ефірі радіо RMF FM міністр юстиції Польщі Ярослав Говін, коментуючи негативну реакцію російських уболівальників на попередження польського посольства в Москві. Тих, хто збирається відвідати матчі Євро-2012 в Польщі закликали утриматися від публічної демонстрації комуністичних символів зважаючи на польський закон про заборону пропаганди тоталітаризму.

"З юридичного погляду ситуація складна. Ми дуже уважно її аналізували. Те, що я зараз скажу, не сподобається багатьом слухачам, але носіння такої майки з погляду закону ще не є пропагандою комунізму", - цитує РІА "Новости".

Міністр висловив сподівання, що російські вболівальники не зловживатимуть своїми правами і виявлять такт по відношенню до місцевого населення.

"Ходіння по вулицях у майці з серпом і молотом - це поведінка на межі закону, і тут ми можемо тільки розраховувати на культуру наших гостей", - сказав він.



Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич повідомив у четвер, що польська сторона пояснила російському дипломатичному відомству, що, згідно з польським законодавством, радянська символіка не є предметом кримінальних санкцій, а також запевнила в неприпустимості силових акцій проти російських уболівальників.