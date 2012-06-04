Генпідрядник стадіону у Варшаві оголосив про банкрутство

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, PBG, яка також будувала стадіони у Познані та Гданську, ініціювала банкрутство через проблеми із фінансуванням своєї діяльності, в тому числі через борги за виконані роботи.

"Причиною подачі заяви є складна ситуація з ліквідністю, що виникла через необхідність реалізовувати контракти щодо будівництва доріг, які вимагають значних вкладень капіталу, відсутністю повних розрахунків за контрактом про спорудження Національного стадіону та зволікання з переговорами з банками про фінансування", - зазначила компанія у своїй заяві.

PBG подала заяву до суду про банкрутство також двох залежних від себе компаній: Hydrobudowa Polska та APRIVIA.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні польська газета Rzeczpospolita повідомила про намір близько 40 компаній - субпідрядників будівництва Національного стадіону у Варшаві заблокувати доступ до арени, де у п'ятницю, 8 червня, відбудеться перший матч Євро-2012. Субпідрядники заявили, що держава заборгувала їм близько 30 млн доларів за виконані роботи.

Довідка УНІАН. PBG торік отримала понад 45 млн доларів чистого прибутку, понад 1 млрд доларів доходів. Разом з тим у першому кварталі цього року компанія отримала понад 17 млн доларів збитків.