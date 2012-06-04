Будівельники варшавського стадіону загрожують зірвати початок Євро-2012

Це станеться, якщо протестувальники не отримають гарантії погашення боргів за виконані роботи у розмірі майже 30 млн. доларів. Тим часом цього тижня тут має відбутися відкриття та перший матч фінальної частини чемпіонату Європи з футболу

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita.

За даними видання, "переговори останнього шансу" мають відбутися сьогодні з керівництвом державної компанії Національний центр спорту (NCS), що була офіційним замовником спорудження арени.

Газета зазначає, що компанії хочуть отримати письмову гарантію погашення боргів, оскільки бояться, що після Євро-2012 взагалі не отримають коштів.

"Якщо ми почуємо "ні", то стягнемо автомобілі до Варшави та людей. Машинами загородимо вхід на стадіон, може, тоді дочекаємося міністра", - сказав газеті один із представників компаній - субпідрядників на умовах анонімності.

"Ми у відчаї і не зупинимось ні перед чим", - наголосив він.

Польське видання зауважує, що в акції протесту може взяти участь 6 тисяч осіб.

Прес-секретар NCS Дарія Кулінська була не доступна для додаткових коментарів.

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Як повідомляв УНІАН, перший матч фінальної частини Євро-2012 має відбутися на Національному стадіоні у Варшаві у п'ятницю, 8 червня.

Довідка УНІАН. Національний стадіон у Варшаві є найбільшою та найдорожчою футбольною ареною, що була побудована в рамках підготовки до Євро-2012 за понад 500 млн доларів (без ПДВ) за кошти польських платників податків.

Раніше про проблеми із розрахунками за будівництво однієї із головних автодоріг до Євро-2012 - А2 - заявляли представники низки будівельних компаній, які погрожували паралізувати автомобільних рух в країні під час турніру, якщо не отримають гарантії повернення боргів.