ЗМІ: Лужний залишить Динамо

Тренери Олег Лужний і Борис Ігнатьєв незабаром залишать київське «Динамо». Про це повідомляє Чемпіонат.com.

Як відзначив агент Лужного, у його підопічного закінчився контракт з «Динамо», а клуб і тренер за взаємною згодою вирішили його не продовжувати.

Також виданню стало відомо, що, з великою часткою ймовірності, Ігнатьєв прийме московське «Торпедо», від якого йому недавно надійшла пропозиція. Тому «Динамо» вирішило відпустити фахівця на самостійну роботу до Москви.

Київський клуб вийде з відпустки 12 червня.