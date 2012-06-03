ЗМІ: Лужний залишить Динамо

14:56, 03 червня 2012
Спорт
2420

Два помічники Юрій Сьоміна не працюватимуть у тренерському штабі київського «Динамо».

Лужний, Ігнатьєв. Фото прес-служби ФК ”Динамо” Київ

Тренери Олег Лужний і Борис Ігнатьєв незабаром залишать київське «Динамо». Про це повідомляє Чемпіонат.com.

Як відзначив агент Лужного, у його підопічного закінчився контракт з «Динамо», а клуб і тренер за взаємною згодою вирішили його не продовжувати.

Також виданню стало відомо, що, з великою часткою ймовірності, Ігнатьєв прийме московське «Торпедо», від якого йому недавно надійшла пропозиція. Тому «Динамо» вирішило відпустити фахівця на самостійну роботу до Москви.

Київський клуб вийде з відпустки 12 червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter