ЗМІ: Лужний залишить Динамо
14:56, 03 червня 2012Спорт
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Два помічники Юрій Сьоміна не працюватимуть у тренерському штабі київського «Динамо».
У Лужного закінчується контракт. Фото прес-служби ФК ”Динамо” Київ
Тренери Олег Лужний і Борис Ігнатьєв незабаром залишать київське «Динамо». Про це повідомляє Чемпіонат.com.
Як відзначив агент Лужного, у його підопічного закінчився контракт з «Динамо», а клуб і тренер за взаємною згодою вирішили його не продовжувати.
Також виданню стало відомо, що, з великою часткою ймовірності, Ігнатьєв прийме московське «Торпедо», від якого йому недавно надійшла пропозиція. Тому «Динамо» вирішило відпустити фахівця на самостійну роботу до Москви.
Київський клуб вийде з відпустки 12 червня.
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