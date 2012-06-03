Відомому американському боксерові загрожує в'язниця за несплату аліментів

До суду від імені 18-річної дочки Холліфілда звернулися співробітники департаменту соціальної служби штату Джорджія. Вони стверджують, що колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі не виплачував аліменти більше двох років і на даний момент заборгував близько 370 тисяч доларів, передає портал TMZ.

У свою чергу представник боксера заявив, що нічого не знає про це. За його словами, у Холіфілда прекрасні відносини з дочкою.

Эхо Москвы