Що має знати кожен уболівальник

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, порадник з безпеки і перетину кордону до чемпіонату УЄФА Євро-2012 був розроблений за ініціативи Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) спільно Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України та Державною митною службою України.

Інформація, яка викладена у брошурі, стосується основних правил та вимог, які діють в Україні. Своєрідний інформаційний довідник стане у нагоді усім гостям України, які планують відвідати свято футболу, зазначається в повідомленні.

Наклад довідника становить 400 тис примірників. Представники EUBAM вже розповсюдили бюлетень в аеропортах приймаючих міст України та Польщі, а також у прикордонних пунктах пропуску в обох країнах. Окрім того, дані буклету було розповсюджено в електронному вигляді через веб-сторінку УЄФА. Порадник надруковано вісьмома мовами: українською, російською, польською, англійською, французькою, німецькою, іспанською та італійською.

У буклеті викладена інформація про перетин кордону, митні правила та питання безпеки, а також контакти посольств країн-учасниць як в Україні, так і Польщі. Зокрема, у буклеті наголошується на основних заборонах, які діють у нашій державі – куріння та розпивання алкоголю у громадських місцях, перелік предметів, які не можна проносити на стадіон, поради щодо втрати документів та контактні телефони, за якими можна звертатися за допомогою. Також вказані витяги з правил дорожнього руху, зокрема обмеження по швидкості та перелік документів, які необхідні для водіїв.

У двосторонньому пораднику міститься, з одного боку, інформація про правила в Україні, з іншого – правила у Польщі.

Керівник прес-служби EUBAM Ронан Гоггін зазначив, що інформування туристів, уболівальників та гостей Чемпіонату повинно відбуватися до початку Євро, адже плануючи свою поїздку, іноземці повинні орієнтуватися у законодавчому полі чи то України, чи то Польщі.

«Створення буклету – це результат великої, спільної і тривалої, а головне – плідної роботи трьох відомств і нашої Місії. Ми виокремили найважливішу інформацію і спробували об’єднати її в одній брошурі», – зауважив Р.Гоггін.