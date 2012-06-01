Глава МВС Італії: збірна має поїхати на Євро-2012

Про це повідомляє італійська La Gazzetta dello Sport.

"Чемпіонат Європи - важливий міжнародний обов`язок. Грайте, та грайте добре, і - вперед Італія", - сказала міністр, коментуючи слова тренера національної збірної Чезаре Пранделлі про те, що збірна Італії може не поїхати на Євро-2012.

Видання, яке називає "шокуючою" заяву тренера, наводить також його слова RAI Sport: "Якщо скажуть нам, що для добра футболу національна команда не повинна їхати на Чемпіонат Європи, то не було би жодної проблеми".

"Є речі, котрі я вважаю за важливіші. Що стосується футболістів, то продовжуємо говорити, що ті, які замішані, не поїдуть на Євро 2012", - додав тренер.

Як повідомлялося, наприкінці травня італійська поліція заарештувала 19 осіб за підозрою в організації договірних матчів. Серед затриманих тренери, функціонери, футболісти Серії А i B.

Італійська збірна є однією із 16 команд, котрі мають брати участь в цьогорічному чемпіонаті Європи, котрий вперше в історії відбудеться в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня.