Жоден із членів уряду Франції не приїде в Україну на Євро-2012

Французький міністр у справах молоді та спорту Валері Фурнейрон заявила, що жоден із членів уряду Франції не приїде в Україну на матчі Євро-2012.

Як повідомляє телеканал France24, 31 травня в Реймсі перед товариським матчем Франція-Сербія В.Фурнейрон, зокрема, заявила, що "жоден член уряду не буде присутній на матчах в Україні".

При цьому вона додала, що "Міністерство закордонних справ відучора (30 травня) інформувало український уряд про цю ситуацію".

France24 зазначає, що відносини між ЄС і Україною погіршилися у зв`язку з ув’язненням лідера опозиції й колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня на брифінгу за підсумками неформального саміту Євросоюзу в Брюсселі Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що не збирається їхати в Україну на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

"Я дуже люблю футбол, проте те, що відбувається в Україні, – це проблема", - сказав Ф.Олланд, відповідаючи на запитання по цій темі.