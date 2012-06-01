Динамо збирається купити мінімум чотирьох новачків

Влітку київське "Динамо" має наміри активно попрацювати на трансферному ринку.

Про це повідомив президент команди Ігор Суркіс під час матчу відбору на Євро-2013 між молодіжними збірними України і Швеції.

"Підсилення потрібно на кілька позицій. Перше - лівого захисника. Також нам потрібно кілька гравців в середину поля. А, враховуючи, що у нас слабка реалізація гольових моментів, напевно, потрібен нападник. Загалом, у це міжсезоння нам потрібно посилити мінімум чотири позиції", - сказав шеф "Динамо".

ТСН нагадує, що гравцями "Динамо" влітку можуть стати українці Євген Селін (лівий захисник) і Роман Безус (атакувальний півзахисник), хорвати Ведран Чорлука і Ніко Кранчар та кілька бразильців.