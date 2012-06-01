Динамо збирається купити мінімум чотирьох новачків
08:18, 01 червня 2012Спорт
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Президент київського "Динамо" розповів про трансферні пріоритети.
Суркіс розповів про плани Динамо
Влітку київське "Динамо" має наміри активно попрацювати на трансферному ринку.
Про це повідомив президент команди Ігор Суркіс під час матчу відбору на Євро-2013 між молодіжними збірними України і Швеції.
"Підсилення потрібно на кілька позицій. Перше - лівого захисника. Також нам потрібно кілька гравців в середину поля. А, враховуючи, що у нас слабка реалізація гольових моментів, напевно, потрібен нападник. Загалом, у це міжсезоння нам потрібно посилити мінімум чотири позиції", - сказав шеф "Динамо".
ТСН нагадує, що гравцями "Динамо" влітку можуть стати українці Євген Селін (лівий захисник) і Роман Безус (атакувальний півзахисник), хорвати Ведран Чорлука і Ніко Кранчар та кілька бразильців.
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