Уряд призначив 75 стипендій видатним тренерам

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної службі молоді та спорту України, відповідне розпорядження Кабінет міністрів ухвалив сьогодні на засіданні.

Цим документом передбачено 75 стипендій видатним тренерам за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та підготовку спортсменів, які показали високий результат на Олімпійських та Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи.

Реалізація розпорядження сприятиме відзначенню досягнень видатних тренерів, які своєю діяльністю вплинули на високі спортивні здобутки вихованців, що сприяло формуванню позитивного іміджу України та зростання її авторитету у світовому співтоваристві, а також для стимулювання творчої праці тренерів, створенню сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя.

Таким чином, підтримка та забезпечення соціального захисту спортсменів і тренерів сприятиме запобіганню відтоку кращих тренерів за межі України та активізації роботи щодо пошуку нових спортивних талантів, йдеться у повідомленні.