Франція вирішила бойкотувати Євро-2012

Представники французького уряду вирішили відмовитися від поїздки в Україну.

Представникифранцузькогоурядувирішиливідмовитисявід поїздкивУкраїнунаЧемпіонатЄвропи зфутболузважаючи на ситуаціюз колишнімпрем'єр-міністромкраїниЮлієюТимошенко,передаєтелеканалFrance24.



"Членифранцузькогоуряду небудуть присутнінаматчах, що проводятьсявУкраїні",- повідомиламіністрспорту країниВалеріФурнейрон.



Причинатакогорішення -недотриманняєвропейськихцінностей владою України,зазначилавона.

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