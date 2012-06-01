Франція вирішила бойкотувати Євро-2012
01:34, 01 червня 2012Спорт
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Представники французького уряду вирішили відмовитися від поїздки в Україну.
Представникифранцузькогоурядувирішиливідмовитисявід поїздкивУкраїнунаЧемпіонатЄвропи зфутболузважаючи на ситуаціюз колишнімпрем'єр-міністромкраїниЮлієюТимошенко,передаєтелеканалFrance24.
"Членифранцузькогоуряду небудуть присутнінаматчах, що проводятьсявУкраїні",- повідомиламіністрспорту країниВалеріФурнейрон.
Причинатакогорішення -недотриманняєвропейськихцінностей владою України,зазначилавона.
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