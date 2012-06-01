Англійські та німецькі вболівальники починають прибувати до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-брифінгу заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та куратор Офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві та Харкові Вілен Матвєєв.

За словами В.Матвєєва, відповідальних за безпеку у фан-зоні буде 500 осіб при максимальному завантаженні фан-зони і 300 - при середньому.

“Система відеоспостереження дозволить досить чітко відсліковувати всі загрози. Були проведені навчання з усіма силовиками на території Хрещатика та Майдана по реагуванню на позаштатні ситуації”, - наголосив він.

А.Голубченко додав, що в разі виникнення проблем можна телефонувати за номером 112, і відповідні служби нададуть консультацію чи допомогу будь-кому.

Як зазначалось, фан-зона у центрі столиці одномоментно може розмістити 70 тисяч осіб. Її площа становить 52 тис. кв. м. Вхід на цю територію буде безкоштовним для всіх без винятку, але там діятиме VIP-зона підвищеної комфортності (ближче до Майдана Незалежності), вхід куди у дні “великих концертів”, а їх буде три, буде платним.

“У позаматчеві дні точно на великій сцені у нас співатиме Ніно Катамадзе і точно гратиме учасник гурту The Black Eyed Peas”, - сказав В.Матвєєв.

За його інформацією, на Майдані Незалежності буде розташований великий екран - 150 кв. м, поряд з ним - сцена, на якій практично щодня з 14.00 даватимуть концерти відомі виконавці.

“Тут будуть показувати всі матчі, які будуть проходити і в Польщі, і в Україні. І кожен бажаючий уболівальник може прийти у фан-зону, передивитись матчі, які будуть проходити. А між матчами будуть влаштовуватися різні розважальні заходи, спортивні, заходи для дітей”, - розповів він.

Також матчі у фан-зоні можна буде подивитись ще на двох екранах, але вже меншого розміру, що встановлять неподалік будівлі КМДА.

У фон-зоні також буде організовано торгівлю продуктами харчування і пивом. “Пиво продають у фан-зонах усіх країн і завжди на всіх змаганнях такого рівня. Але пива в Києві у фон-зоні буде удвічі менше, ніж у фан-зоні в Німеччині було чи в Польщі”, - запевнив А.Голубченко.

Він повідомив, що уболівальників із Швеції приїде до Києва приблизно 30 тисяч, 6 тисяч з яких будуть проживати на Трухановому острові.

“Вони будуть майже весь період у Києві, бо тут їхня команда грає три гри, а якщо вийдуть у півфінал чи фінал, то залишаться аж до 1 липня. Що стосується Англії, Немеччини, то є інформація, що вболівальники вже починають прибувати. Ми очікуємо, по інформації про продаж квитків, що їх буде приблизно до 10 тисяч англійских та 8 тисяч німецьких уболівальників”, - сказав А.Голубченко.

Крім того, він попросив врахувати “сім’ю УЄФА” і тих гостей, хто купив квитки на Євро-2012 через Інтернет.