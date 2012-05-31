У Львові, Харкові, Донецьку і Києві дні проведення матчів Євро будуть вихідними

У Львові, Харкові, Донецьку і Києві дні проведення матчів Євро-2012 будуть вихідними.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду, є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, зокрема:

у Донецьку – робочий день 11 червня буде перенесений на суботу, 9 червня

15 червня - на суботу, 21 липня

19 червня - на суботу, 28 липня

27 червня - на суботу, 11 серпня;

у Києві – робочий день 11 червня буде перенесений на суботу, 9 червня

15 червня – на суботу, 23 червня

19 червня – на суботу, 21 липня;

у Львові і Харкові – робочий день 13 червня буде перенесений на суботу, 16 червня.