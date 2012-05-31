Бутіки на Хрещатику бояться футбольних фанів і посилюють охорону
Магазини на столичному Хрещатику в районі фан-зони Євро-2012 посилюють свою охорону, побоюючись безладів, якими зазвичай супроводжуються заходи за участю футбольних уболівальників.
"Ми працюватимемо весь час, окрім днів матчів. Міліція нас попередила про те, які приїдуть уболівальники. Отже, ми вже побоюємося гостей. Працюватимемо, тримаючи руку на тривожній кнопці. Охорона теж готується - на час Євро її посилять удвічі. Напливу клієнтів ми не чекаємо, адже люди, які приїдуть сюди в мокасинах і шортах, не купуватимуть дорогі костюми. Зате безладів не уникнути", - цитує газета слова адміністратора одного з дорогих бутіков одягу біля Головпоштамту.
Водночас, за інформацією газети, магазинчики з недорогими речами на Хрещатику збільшили кількість поставок удвічі. "Враховуючи те, що час завезення товару під час матчів проходитиме тільки вночі (з третьої до шостої), то запаси одягу роблять вже зараз", - пише видання.
Продавці і охоронці двох ювелірних магазинів, розташованих біля виходу з метро "Хрещатик", теж готові нести службу цілодобово і в посиленому режимі. "Хто знає, що там на думці у цих фанів! А тут золото, діаманти. У цій фан-зоні пиво литиметься рікою, тому ми посилимо і пильність, і чисельність нашої охорони", - цитує газета одного з охоронців ювелірного магазину.
"У спортивному магазині відомого світового бренду, який виступив офіційним спонсором чемпіонату, товарооборот збільшили одразу у 7 разів. Вже зараз сюди масово йдуть іноземці, а під час Євро продавці чекають на аншлаги", - повідомляє газета.