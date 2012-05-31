Готелі Києва уже рахують збитки від Євро

Про це повідомляє газета "КоммерсантЪ-Украина".

"Бронювання квитків на матчі чвертьфіналу і фіналу, які пройдуть у Києві, здійснюється украй повільно при тому, що саме на ці ігри, здатні привернути інтерес уболівальників з різних країн світу, були покладені основні надії міських готелів", - говорить виконавчий віце-президент, керівник JLLH в Росії та СНД Марина Усенко.

Заступник голови правління «Промінвестбанку» В’ячеслав Юткін (керував готелями Національної резервної компанії в Україні) зазначає, що зараз власники готелів не можуть здати номерів навіть за номінальною вартістю.

"На приїзд уболівальників вплинули заяви про можливі політичні санкції щодо української влади і бойкот Євро-2012 з боку ЄС. Налякали туристів повідомлення в пресі про прояви расизму в Україні і про високі ціни на готелі. Ціни вже знизилися, хоча їх підвищення на період проведення такого заходу - нормальна практика. У Відні під час фіналу номери коштували в п'ять разів дорожче, і ніхто не обурювався", - наголосив В.Юткін.

На думку експертів, проведення чемпіонату призведе до зниження бізнес-потоку до Києва, що вплине на завантаження в готелях. "Попит на готельне розміщення в місті формується переважно за рахунок цього сегменту. Крім того, на завантаження готелів у 2012 році можуть вплинути парламентські вибори у жовтні, які, як очікується, заморозять багато бізнес-проектів. У результаті, на думку М.Усенко, поточний рік може виявитися нелегким для готелів Києва", - повідомляє видання.

Проведення Євро-2012 стало каталізатором для девелоперів. До кінця 2015 року на ринок Києва повинно вийти ще 2,28 тис. номерів високого і середньоцінового стандарту, що збільшить поточну пропозицію на 83%, зазначила М.Усенко.

За її словами, бажаючи скористатися потоком туристів, які приїдуть до Києва на Євро-2012, готельєри активно будували масштабні об'єкти.

"Основним стимулом для бізнесу були десятирічні податкові пільги і компенсації за кредити, які запровадив Кабмін. Проте на практиці компенсації одержали одиниці", - зазначив В. Юткін.

А такі готелі, як Hilton і Holiday Inn, просто не встигли відкритися до чемпіонату, зазначають в JLLH.

"КоммерсантЪ-Украина" також зазначає, що якісних готельних номерів у столиці як і раніше недостатньо. Згідно із звітом JLLH, тільки 28%, або близько 2,76 тис., номерів від загального обсягу фонду столиці можна зарахувати до сучасного стандарту. Зараз ринок налічує понад 9,8 тис. номерів у 133 закладах колективного розміщення (готелі, хостели та ін.). Більш як третина якісного номерного фонду Києва належить до сегментів Luxury і Upper-Upscale (5 зірок) - 933 номери, до сегменту Upscale (4 зірки) належить 607 номерів, Mid-Market (3 зірки) - 557 номерів, Economy (2 зірки) - 662 номери.

"Доходи готельєрів поки що також невисокі. Лише останні два роки готельний ринок Києва почав поліпшувати операційні показники. Готелі сучасного стандарту в 2011 році досягли завантаження 62% (+15,7%) і при середній вартості номера $266 (+8,7%). Готелі нижчого класу досягли завантаження на 70-75%. Проте із збільшенням кількості якісних готелів готельєри навряд чи можуть розраховувати на збільшення завантаження і прибутку", - пише видання.