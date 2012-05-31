Українка може представити британську команду з боротьби на Олімпіаді

Народжена в Україні спортсменка Ольга Буткевич може представляти британську збірну з боротьби на Олімпіаді в Лондоні, після того, як вона отримала британський паспорт, повідомляє українська служба ВВС.

26-річна спортсменка разом із групою інших атлетів зі Східної Європи тренується з британською командою з 2007 року.

Саме Ольга Буткевич може стати єдиним борцем, що представлятиме Велику Британію на Олімпійських іграх у Лондоні, по тому, як кваліфікаційна комісія обмежила до одного кількість борців, які представлятимуть британську команду.

"Ольга виступає за Велику Британію вже п`ять років, і це - великий плюс," - сказав Бі-Бі-Сі виконавчий директор британської асоціації боротьби Колін Ніколсон.

"Все, що я можу підтвердити, це те, що Ольга отримала паспорт," - додав він.

Асоціація борців поки не сказала, якого саме атлета вона номінуватиме на обрання.

Іншій українці Яні Стадник, яка також виступає за Британію, поки не вдалося отримати британський паспорт, хоча 2010 року вона стала першою жінкою, яка виборола для британців срібну медаль на чемпіонаті Європи з жіночої боротьби.

Лондон прийматиме літню Олімпіаду з 27 липня по 12 серпня цього року.