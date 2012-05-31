Навколо «Донбас Арени» буде периметр безпеки
00:43, 31 травня 2012Спорт
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У Донецьку в дні матчів Чемпіонату Європи з футболу навколо стадіону «Донбас Арена» функціонуватиме транспортний периметр безпеки.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань підготовки та проведення Євро-2012 Донецької облдержадміністрації.
Транспортний периметр безпеки буде утворено за рахунок тимчасового перекриття руху транспорту в районі стадіону.
В ОДА уточнили, що жителі міста зможуть безперешкодно проїхати до місць проживання всередині транспортного периметра. Для цього до кожного будинку буде відкрито заїзд із сусідніх вулиць.
Пішохідний рух у зоні транспортного периметру безпеки «Донбас Арени» здійснюватиметься без будь-яких обмежень.
Транспортний периметр безпеки розроблено відповідно до всіх вимог УЄФА і заснований на практиці проведення футбольних турнірів у Європі.
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