Навколо «Донбас Арени» буде периметр безпеки

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань підготовки та проведення Євро-2012 Донецької облдержадміністрації.

Транспортний периметр безпеки буде утворено за рахунок тимчасового перекриття руху транспорту в районі стадіону.

В ОДА уточнили, що жителі міста зможуть безперешкодно проїхати до місць проживання всередині транспортного периметра. Для цього до кожного будинку буде відкрито заїзд із сусідніх вулиць.

Пішохідний рух у зоні транспортного периметру безпеки «Донбас Арени» здійснюватиметься без будь-яких обмежень.

Транспортний периметр безпеки розроблено відповідно до всіх вимог УЄФА і заснований на практиці проведення футбольних турнірів у Європі.