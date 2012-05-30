Міліція нарахувала 1400 футбольних хуліганів в Україні

Станом на сьогодні база українських футбольних уболівальників, яких помітили у правопорушеннях під час матчів, нараховує 1400 осіб. Про це під час прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Сергій Поготов.

За його словами, від лютого банк футбольних хуліганів збільшився на 200 осіб. «Створено єдиний банк даних проблемних уболівальників. У цей список увійшли особи, які скоювали правопорушення під час футбольних матчів. Усього на даний момент 1400 громадян на такому обліку», – пояснив Сергій Поготов.

Він зазначив, що база даних проблемних фанів – це централізована система, користуватися якою можуть всі правоохоронні органи України. Головним завданням збору таких даних є запобігання можливих загроз і заворушень під час Євро-2012.

Інформаційний центр «Україна-2012»