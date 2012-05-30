Визначився останній учасник української Прем'єр-ліги

Завершився чемпіонат України з футболу в першій лізі. У завершальному турі визначався володар другої путівки в Прем'єр-лігу. Першу завоював ужгородський клуб "Говерла-Закарпаття".

А на другу претендували два клуби - ФК "Севастополь" і запорізький "Металург". Кримчани випереджали МЗ на два очки і щоб підвищитися в класі, їм потрібно було в гостях обіграти "Буковину" . "Металург" грав удома з "Геліосом" і сподівався на диво в Чернівцях.

У підсумку матч у Чернівцях закінчився з рахунком 1:1.

Запорізький "Металург" у свою чергу обіграв "Геліос" - 4:2. У турнірній таблиці Запоріжжя і "Севастополь" набрали по 76 очок, але за різницею м'ячів друге місце зайняв "Металург".

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