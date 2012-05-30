Київським водіям на час Євро доведеться «потерпіти»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління транспорту та зв'язку КМДА Євген Водовозов, роз'яснюючи ситуацію з пропускним режимом на територію офіційної фан-зони УЄФА, а також у 1,5-кілометрову зону навколо НСК “Олімпійський” .

Він нагадав, що люди, які проживають у будинках зон, де будуть вводиться обмеження під час проведення Євро-2012, зможуть безперешкодно пересуватися по вказаній території на власній машині за наявності або паспорта з вказаним місцем проживання, або довідки їхнього ЖЕКу, що підтверджує місце проживання в зонах.

Що стосується співробітників фірм, установ, магазинів, кафе, ресторанів, які розташовані в центрі, то їм порадили користуватися громадським транспортом або залишати машину на найближчих до “транспортного периметра” парковках і далі добиратися пішки.

Він зазначив, що вся доставка продуктів до ресторанів, магазинів, кафе на ці дні скоригована до доби.

А що стосується конкретно того, як на місце роботи добиратимуться співробітники фірм і організацій, сказав: “Якщо нам із вами три дні з п'яти, які робочі, оголосять вихідними, то закриється питання з фірмами саме собою. Якщо ні – то погуляємо з вами містом, трішки прогуляємося. Працюють станції метро, можна доїхати, можна виїхати й залишити свою машину десь в іншому місці, цього дня не поїхати на ній на роботу, тим більше, що парковки прямо на вулицях, а паркувати машини в ці дні в “транспортному периметрі” буде категорично заборонено”.

При цьому керівник транспортного управління підкреслив: “Той, хто примудриться залишити її о пів на шосту ранку до приїзду ДАІ, машина буде евакуйована. І це всі повинні чітко розуміти”.

За його поясненням, обмеження кількості транспортних засобів у центрі міста під час Євро, “це європейська практика, не нами придумана. І якщо стадіон знаходиться в центрі міста, як у нас у Києві, доведеться потерпіти певні незручності”.