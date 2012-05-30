Суркіс залишить пост президента ФФУ

Про це Г.Суркіс повідомив сьогодні на брифінгу у ФФУ, повідомляє сайт Sport.ua.

За словами Г.Суркіса, 2 вересня відбудеться ХIV конгрес ФФУ, на якому обиратимуть нового президента.

“Я запрошую на нього пресу, але відразу зазначу, що свою кандидатуру на виборах президента ФФУ подавати не буду. У кожної людини наступає момент, коли необхідно відпочити, перевести дух. Мені є чим займатися і час у мене буде розписаний похвилинно, тому я не бачу в цьому проблеми”, - сказав Г.Суркіс.