На пост головного тренера ”Челсі” претендують голландець, іспанець і француз

Першими кандидатурами на пост головного тренера англійського футбольного клубу "Челсі" британські ЗМІ називають голландця Гуса Хіддінка, іспанця Хуанде Рамоса і француза Дідьє Дешама.

Напередодні стало відомо, що португальський фахівець Жозе Моурінью залишає тренерське крісло "аристократів". Офіційний сайт клубу повідомив, що керівництво клубу і Моурінью розлучилися за обопільною згодою.

У матеріалі, що з`явився після цього оголошення, ВВС були названі два кандидати на місце тренера, що стало вакантним. Це Дідьє Дешам - француз, що виступав у "Челсі" в 1999-2000 роках. Кар`єру тренера він почав в "Монако", а потім працював з "Ювентусом". З травня 2007 року він ніде не працює.

Другий претендент - голландець Гус Хіддінк, тренер збірної Росії. Це визнаний фахівець, що працював на високому рівні як у клубному футболі, так і в збірних. Перед тим, як очолити російську збірну, Хіддінк мав пропозицію від англійців стати тренером їх національної команди. Але голландець зупинив свій вибір на Росії.

Ще одне британське видання - Evening Standard - вважає, що тренерський пост у "Челсі" займе іспанець Хуанде Рамос, який зараз тренує "Севілью".

Минулого місяця його дуже хотів дістати "Тоттенхем", пропонуючи чималі гроші, але іспанець не погодився. Взагалі від Рамоса як від висококласного фахівця не відмовилася б, напевно, жодна команда, оскільки результати "Севільі" говорять про бурхливий прогрес команди. Андалусійці два роки поспіль виграють Кубок УЄФА і все ближче підбираються до "Реала" і "Барси" в національному чемпіонаті.

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