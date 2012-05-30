Міліція вже розслідує дві справи про шахрайство з квитками на Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Сергій Поготов.

С.Поготов зауважив, що на сьогодні порушено дві кримінальні справи.

При цьому він нагадав, що місцевий організаційний комітет Євро-2012 постійно звертається до громадян з проханням купувати квитки на матчі чемпіонату лише в місцях офіційного продажу.