Британський міністр спростовує повідомлення про расизм в Україні

На цьому наголосив міністр спорту Великобританії Хью Робертсон в ефірі телеканалу Sky Sports, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

На його переконання, усі коментарі щодо проблем із расизмом в Україні не відповідають дійсності.

«Всі ці заяви абсолютно невірні. Моя порада всім фанатам – поїхати та підтримати команду, зробити все, щоб підтримати команду. Чим більшою буде підтримка, тим більше шансів збірна матиме на перемогу. Урядом, поліцією, міністерством закордонних справ було зроблено чимало роботи, яку багато хто не бачить. Тому моя порада кожному фанату – поїхати, гарно провести час, при цьому, звичайно, необхідно себе поводити належним чином», – заявив очільник британського спортивного міністерства.

Як повідомляли ЗМІ, кілька днів тому екс-захисник збірної Англії Сол Кемпбелл рекомендував уболівальникам відмовитися від поїздки на Євро-2012, оскільки в Польщі і в Україні вони ризикують піддатися насильству, образам на грунті расизму і "повернутися додому в трунах".

На тему: Нападник збірної Італії: Якщо хтось кине в мене банан на Євро, я його вб`ю

У свою чергу канал ВВС оприлюднив кадри, зроблені на території України й Польщі, на яких видно, як уболівальники нібито віддавали нацистські привітання й з появою на полі чорношкірих гравців видавали звуки, схожі на крик мавпи.