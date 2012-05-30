Через Євро-2012 з київської лікарні виганяють тисячу пацієнтів

Уже з 1 червня термінових хворих клініка не прийматиме, а до сьомого червня мають виписати пацієнтів зі стаціонару. Про це повідомляє ТСН.

Лікарня під час Євро-2012 лікуватиме іноземних фанів - і саме заради них мають виписатися 1200 українських хворих.

"31 числа поточного місяця наша лікарня припиняє госпіталізацію усіх ургентних і планових хворих. А до 7 червня мають одужати усі, хто нині хворий", - говорить головний лікар Роман Василишин.

Пацієнти лікарні обурюються.

"Наших вигнати усіх, а європейців взяти і поселити. Нехай лікують в якісь другій лікарні. Вони хай в Феофанію заведуть, отам краще", - говорить жінка, яка вилікувати виразку до початку Євро ніяк не встигає, їй треба щонайменше 2 тижні.

Олександрівську лікарню обрали базовою для іноземців, бо вона найближча до стадіону. Головний лікар просить потерпіти. "Це всього один місяць, це честь нашої держави", - переконує медик.