Через Євро-2012 з київської лікарні виганяють тисячу пацієнтів
Заради футбольних вболівальників, які приїдуть до Києва на Євро-2012, пацієнти мають звільнити одну з найбільших столичних лікарень - Олександрівську.
|Хворі мають терміново "видужати"
Уже з 1 червня термінових хворих клініка не прийматиме, а до сьомого червня мають виписати пацієнтів зі стаціонару. Про це повідомляє ТСН.
Лікарня під час Євро-2012 лікуватиме іноземних фанів - і саме заради них мають виписатися 1200 українських хворих.
"31 числа поточного місяця наша лікарня припиняє госпіталізацію усіх ургентних і планових хворих. А до 7 червня мають одужати усі, хто нині хворий", - говорить головний лікар Роман Василишин.
Пацієнти лікарні обурюються.
"Наших вигнати усіх, а європейців взяти і поселити. Нехай лікують в якісь другій лікарні. Вони хай в Феофанію заведуть, отам краще", - говорить жінка, яка вилікувати виразку до початку Євро ніяк не встигає, їй треба щонайменше 2 тижні.
Олександрівську лікарню обрали базовою для іноземців, бо вона найближча до стадіону. Головний лікар просить потерпіти. "Це всього один місяць, це честь нашої держави", - переконує медик.